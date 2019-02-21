Петербургский музыкант Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram опубликовал фотографию.
На снимке артист сидит в полосатом костюме, полосатой рубашке и полосатом же галстуке. Пользователи отметили прическу Шнура, напоминающую казачий чуб.
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— Тарас Бульба, наши дни?
— Хто цей гарный хлопчина?
— Вовсе не за рожу я любою Сережу! Не за костюм и чубчик, хотя хорош голубчик! За наглый взгляд и песни, они с годами интересней!
Многие разглядели электронные часы на руке Сергея, которые пробудили воспоминания о 90-х.
— Электронные часы 🙈 как давно это было… 😉👍 — ностальгирует один из пользователей.
Были и те, кому Шнуров 15-летней давности напомнил Роберта Де Ниро и даже Джонни Деппа.
Ранее Пятый канал рассказывал о бывшей супруге музыканта Матильде Шнуровой, которая рассказала Ксении Собчак о разводе со звездным мужем.