«Хлопэц» — Шнуров опубликовал старое фото с чубом

, 5:46 Фото 11

Лидер группы «Ленинград» поделился с подписчиками снимком 15-летней давности, чем пробудил ностальгические чувства.

Фото: Instagram @shnurovs

Петербургский музыкант Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram опубликовал фотографию.

На снимке артист сидит в полосатом костюме, полосатой рубашке и полосатом же галстуке. Пользователи отметили прическу Шнура, напоминающую казачий чуб.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

— Тарас Бульба, наши дни?

— Хто цей гарный хлопчина?

— Вовсе не за рожу я любою Сережу! Не за костюм и чубчик, хотя хорош голубчик! За наглый взгляд и песни, они с годами интересней!

Многие разглядели электронные часы на руке Сергея, которые пробудили воспоминания о 90-х.

— Электронные часы 🙈 как давно это было… 😉👍 — ностальгирует один из пользователей.

Были и те, кому Шнуров 15-летней давности напомнил Роберта Де Ниро и даже Джонни Деппа.

Ранее Пятый канал рассказывал о бывшей супруге музыканта Матильде Шнуровой, которая рассказала Ксении Собчак о разводе со звездным мужем.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

5:51
Выставившая гроб у администрации Самары женщина отказалась от помощи властей
5:46
«Хлопэц» — Шнуров опубликовал старое фото с чубом
5:35
Австралийские полицейские «поймали» парящий в небе НЛО — видео
5:24
Фронт работ обозначен: Регионы задумались, как выполнить поручения президента РФ
5:12
Басков решил жениться на Бузовой и сделал предложение на концерте в Сыктывкаре
5:01
Видео: ВВС Балтфлота завершили тренировки по дозаправке самолетов в воздухе
4:44
Молочный ультиматум — россияне могут снова столкнуться с дефицитом продуктов
4:15
Путина попросили изменить компенсации работающим пенсионерам
3:31
Депутаты установили себе срок на разработку плана по выполнению поручений Путина
2:29
Названа причина смерти актрисы Дарьи Егорычевой
1:52
Человек упал под поезд в московском метро — кадры с места
1:30
Россия заблокировала в ОБСЕ рекомендацию по недопуску наблюдателей на выборы
0:59
Самарский губернатор отреагировал на выставленный у администрации гроб
0:37
Мощный снегопад накрыл Лас-Вегас впервые за 82 года — видео
0:22
Как отреагировали в регионах на Послание Путина Федеральному собранию
0:05
Курц после встречи с Трампом заявил о поддержке «Северного потока—2»
23:54
Не менее шести человек погибли при взрывах на северо-западе Сирии
23:42
Движение поездов по Крымскому мосту начнется 8 декабря
23:25
«Бред!»: Галкин о слухах про операцию Пугачевой
23:06
Гроб с телом оставили у администрации Самары из-за беззакония на кладбище

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

21 фев

Мат помогает терпеть боль: Джигурда о данных опроса ВЦИОМ про нецензурную брань

«Зенит» против «Фенербахче» — где посмотреть трансляцию матча онлайн
«Байер» против «Краснодара» — где посмотреть трансляцию матча онлайн
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Встречайте звездное воскресенье на Пятом канале!

Проведите утро воскресенья в компании со своими любыми артистами! Только на Пятом канале — уникальное звездное воскресенье!

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама