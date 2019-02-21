Петербургский музыкант Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram опубликовал фотографию.

На снимке артист сидит в полосатом костюме, полосатой рубашке и полосатом же галстуке. Пользователи отметили прическу Шнура, напоминающую казачий чуб.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 21 Фев 2019 в 8:49 PST

— Тарас Бульба, наши дни?

— Хто цей гарный хлопчина?

— Вовсе не за рожу я любою Сережу! Не за костюм и чубчик, хотя хорош голубчик! За наглый взгляд и песни, они с годами интересней!

Многие разглядели электронные часы на руке Сергея, которые пробудили воспоминания о 90-х.

— Электронные часы 🙈 как давно это было… 😉👍 — ностальгирует один из пользователей.

Были и те, кому Шнуров 15-летней давности напомнил Роберта Де Ниро и даже Джонни Деппа.

Ранее Пятый канал рассказывал о бывшей супруге музыканта Матильде Шнуровой, которая рассказала Ксении Собчак о разводе со звездным мужем.