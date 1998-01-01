Видео: Матильда Шнурова рассказала о разводе с лидером «Ленинграда»

Бывшая супруга лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда впервые откровенно рассказала о разводе с музыкантом в интервью Ксении Собчак, сообщает «Петербургский дневник». Две знаменитости в приватной беседе обсудили брак Матильды, сидя в постели в пижамах.

Шнурова очень тепло отзывается о браке с музыкантом, отметив, что он поддерживал ее бизнес-проекты и всегда говорил, что «женщина должна работать».

— Это же только что было. Я еще не успела соскучиться , — ответила Матильда Ксении на вопрос о том, сожалеет ли она об этом союзе.

В завершении беседы Матильда Шнурова призналась, что известие о новом браке Сергея ее буквально шокировало.

— Я еще в процессе обработки этой информации , — сказала бывшая супруга музыканта.

Фрагментом интервью Матильда Шнурова поделилась на своей странице в Instagram.

— Теперь я знаю, какой самый экстремальный поступок в жизни я совершала. Темной поздней ночью после вечеринки в Петербурге я пила шампанское в постели с Ксенией Собчак, записывая интервью , — рассказала подписчикам Матильда.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ксения Собчак предложила Матильде Шнуровой терапию. Телеведущая подсказала экс-супруге лидера группировки «Ленинград» метод, который наверняка поможет ей в психологической разгрузке.