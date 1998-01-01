Видео: Матильда Шнурова рассказала о разводе с лидером «Ленинграда»

Бывшая супруга лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда впервые откровенно рассказала о разводе с музыкантом в интервью Ксении Собчак, сообщает «Петербургский дневник». Две знаменитости в приватной беседе обсудили брак Матильды, сидя в постели в пижамах.
Шнурова очень тепло отзывается о браке с музыкантом, отметив, что он поддерживал ее бизнес-проекты и всегда говорил, что «женщина должна работать».
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В завершении беседы Матильда Шнурова призналась, что известие о новом браке Сергея ее буквально шокировало.
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Фрагментом интервью Матильда Шнурова поделилась на своей странице в Instagram.
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Ранее Пятый канал сообщал, что Ксения Собчак предложила Матильде Шнуровой терапию. Телеведущая подсказала экс-супруге лидера группировки «Ленинград» метод, который наверняка поможет ей в психологической разгрузке.