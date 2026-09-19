Российские бойцы пресекли попытку прорыва двух штурмовых групп ВСУ под Харьковым

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 39 0

ВС РФ продолжают выполнять цели и задачи СВО.

ВС РФ пресекли попытку ВСУ прорвать кольцо под Харьковым

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Российские военнослужащие пресекли попытку прорыва двух штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) из котла в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск ВС РФ Василий Межевых. Его слова приводит РИА Новости

Военнослужащий уточнил, что атаку противника отбили бойцы «Севера». Боевики ВСУ, как пояснил Межевых, хотели выйти из окружения в районе Черное в направлении населенного пункта Слизнево.

В группировке войск ВС РФ также сообщили, что армия России продолжает сжимать ВСУ в кольцо. В частности, в ходе выполнения боевых задач российские военнослужащие поразили живую силу противника, которая находилась в Комиссарово, Красный Яр, Грачевка, Хрипуны и других населенных пунктах. За прошедшие сутки ВСУ потеряли, в том числе 25 боевиков и автомобиль.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в украинском конфликте наступил определяющий момент, после которого должна быть развязка. Армия России заблокировала подразделения ВСУ под Харьковом. Ситуация для боевиков складывается крайне неблагоприятно. Командование Незалежной отправило туда дополнительные силы, но все тщетно. Между тем ВС РФ продолжают наносить удары по военным складам, морским портам и критически важным объектам инфраструктуры противника. Киевскому режиму больше нечего противопоставить.

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