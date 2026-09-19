«Легче управлять голосом»: Ая из группы «Город 312» сообщила о прорыве в лечении

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 31 0

Певица продолжает активно работать с врачами над своим восстановлением после перенесенного в 2023 году обширного инсульта.

Как проходит реабилитация Аи из группы Город 312

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

После нового метода лечения певице Аи стало легче управлять голосом

Солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко, больше известная как Ая, сообщила о прорыве в лечении после обширного инсульта. Хорошей новостью артистка поделилась в личном блоге.

Певица опробовала на себе новый прибор, который улучшает налаживание нейронных связей головного мозга. На приеме доктор сказал Ае, что заметна позитивная динамика.

«Есть хорошая новость: левая голосовая связка начала двигаться навстречу правой. Теперь мне легче управлять голосом», — написала Назаренко.

Это значит, что у солистки группы «Город 312» есть все шансы вернуться к прежним вокальным данным. Назаренко также добавила, что она продолжает активно работать с врачами над своим восстановлением. В 2023 году певица перенесла обширный инсульт на фоне коронавирусной инфекции.

Еще певица призналась, что до полного восстановления ей далеко: впереди ее ждет много часов упражнений и тренировок. После того как Ая была вынуждена уйти со сцены, она не забросила творчество. Несмотря на состояние своего здоровья, исполнительница продолжает писать музыку и тексты. Коллеги Назаренко по группе «Город 312» на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио» рассказали корреспонденту 5-tv.ru, что, возможно, Ая в ближайшее время выпустит сольный альбом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
Эмоциональный гороскоп: какой ты смайлик по знаку зодиака

Последние новости

10:16
Неизвестный отрубил голову морскому льву на пляже
10:00
Огненная ловушка. Лучшее видео из зоны СВО
9:56
Явка на выборах в Госдуму превысила 30%
9:24
Российские бойцы пресекли попытку прорыва двух штурмовых групп ВСУ под Харьковым
9:08
«Легче управлять голосом»: Ая из группы «Город 312» сообщила о прорыве в лечении
9:00
Эмоциональный гороскоп: какой ты смайлик по знаку зодиака

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Дочь Киркорова Алла-Виктория поставила ему ультиматум: «Никакого шоу-бизнеса»
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение
Михайлово чудо 19 сентября: что можно и нельзя делать в этот день

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен