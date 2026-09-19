Явка на выборах в Госдуму превысила 30%

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 25 0

Голосование проходит в штатном режиме.

Какая явка на выборы в Госдуму во второй день голосования

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Явка на выборах в Государственную думу девятого созыва на утро второго дня голосования, 19 сентября, составила 30,21%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Отмечается, что речь идет о данных по федеральному округу.

Выборы в Госдуму начались в пятницу, 18 сентября. Голосование продлится три дня — до 20 числа. Россиянам доступны несколько форматов участия. Они могут отдать свой голос традиционным способом — с помощью бумажного бюллетеня на участке по месту регистрации. Альтернативный вариант — дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Жителям страны предстоит выбрать 450 депутатов по смешанной системе: половину — по партийным спискам (с пятипроцентным барьером), половину — по одномандатным округам. В бюллетене — десять политических партий, в кампаниях участвуют тысячи кандидатов, среди которых не только опытные политики, но и представители профессий, важных для общества: врачи, учителя, волонтеры, ветераны.

Ранее в ЦИК сообщили, что явка на выборах в Госдуму по итогам первого дня составила 29,45%. При этом маленькое село на Чукотке установило рекорд на выборах — на избирательные участки пришли все жители населенного пункта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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