Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий

Президент РФ Владимир Путин запретил списывать соцвыплаты россиян за долги. Благодаря поправкам в закон, приставы не смогут заблокировать счета с денежным возмещением вреда здоровью, пенсии, пособия, средства маткапитала и различные выплаты от государства.

После вступления закона в силу в 2020 году банкам придется самостоятельно выполнять требования о взыскании средств, либо их аресте, так как приставы не обладают информацией о происхождении средств на счету должника. Новые поправки также обяжут работодателей указывать в расчетных банковских документах соответствующий код вида дохода, который установлен Центробанком. Об этом сообщают «Известия».

Ранее Пятый канал рассказывал о предложении по наследованию пенсий, которое рассматривают в Госдуме.