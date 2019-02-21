Госдума обсудит предложение о наследовании пенсий

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Поправки в закон о страховых пенсиях готовы к рассмотрению в первом чтении.

Фото: Известия/ Александр Казаков

Рассмотрение поправок в закон о страховых пенсиях, которые подразумевают передачу пенсионных накоплений по наследству, назначено в Госдуме на четверг, 21 февраля. Как отмечается в пояснительной записке к законодательной инициативе, человек, который самостоятельно или через работодателя уплачивал в течение жизни страховые пенсионные взносы, «должен иметь гарантии по их возврату со стороны государства либо лично в виде назначения страховой пенсии, либо наследникам».

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В связи с этим авторы законопроекта предлагают сделать наследуемым право на получение страховой пенсии по старости и установить гарантированный период ее выплаты, который утверждается правительством РФ. Он рассчитывается по формуле: ожидаемся продолжительность жизни в стране плюс пять лет.

Интересным, но труднореализуемым назвал в интервью «Российской газете» это предложение проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Он отметил, что наследование пенсионных накоплений широко распространено по всему миру, однако в России действует система, при которой все работающие платят за всех пенсионеров, а накопительная составляющая при этом не работает.

— Механизм наследования пенсий приведет просто к увеличению обязательных взносов в Пенсионный фонд со стороны работодателей, так как придется платить не только живым пенсионерам, но и их наследникам, — считает Зубец.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию заявил о необходимости устранить несправедливость и индексировать пенсии сверх прожиточного минимума с начала 2019 года.

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