В Италии 21 февраля произошло сразу три серьезные аварии: более ста машин заблокированы на междугородних трассах А1 и А22, экстренные службы сообщают о нескольких десятках пострадавших. О происшествии рассказывает новостной портал Rai News.

На трассе А1 в районе города Лоди в аварии пострадали девять человек, региональное агентство по чрезвычайным ситуациям сообщает, что ни один из них не находится в тяжелом состоянии. Гораздо серьезнее авария на трассе А22, которая ведет из центра Италии в Швейцарию. Там образовалось сразу два аварийных очага: возле города Карпи и между Мантуей и Вероной. В колоссальной аварии задействовано более ста автомобилей — с мест сообщают о как минимум одном погибшем и 12 пострадавших.

Итальянская пожарная служба опубликовала видео в Twitter, на котором показана многокилометровая пробка, образовавшаяся на А22.

#21feb, oltre 100 automezzi coinvolti stamattina in due tamponamenti sull’autostrada #A22 al km 237 in direzione Nord e al km 232 in direzione Sud: i #vigilidelfuoco hanno soccorso gli autisti rimasti bloccati all’interno dei veicoli pic.twitter.com/kqMhdOvF0I