Кабину фуры оторвало в результате серьезной аварии на МКАД в районе Каширского шоссе в утром пятницу , 22 февраля.

На кадрах, опубликованных очевидцами ДТП в соцсетях, видно, что от удара кабина перелетела на другую сторону дороги. Сейчас на месте аварии возник дорожный затор.

Как стало известно Пятому каналу, по предварительным данным, грузовик наехал на препятствие. Водителя от серьезных травм спасла только случайность. Информация уточняется.

Ранее Пятый канал сообщал об аварии в районе Внуково, в которой погиб таксист.