Госпиталь Бурденко отметил 320 лет со дня основания

Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко — один из опорных медицинских центров страны, где сосредоточены десятки клинических направлений и самые современные технологии военной медицины — отмечает 320 лет со дня основания. Здесь ежедневно работают с тяжелейшими случаями со всей России, сочетая опыт школы и высокую хирургию. Как он устроен и чем живет, увидел корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Маэстро хирургии Андрей Максимов работает под классическую музыку. Как ювелир, в бинокулярных очках-лупах.

«У нас классика. Андрей Андреевич любит оперировать. Руки настраиваются только в классической такой музыке», — сказал врач анестезиолог-реаниматолог ГВКГ имени Н. Н. Бурденко Венер Боязитов.

Редчайшая в истории медицины операция. Пациент главного военного клинического госпиталя Бурденко — тяжело раненый боец, у которого практически не осталось плеча, и в 99 процентах случаев руку просто бы ампутировали. Но здесь ему ее не только сохранят, но и обеспечат функцию кисти.

«Такие операции занимают у нас практически целый день, порядка 5-6, а то бывает и 8-часовой. Конечно же, это единственная попытка на спасение и сохранение конечностей, тем более правой конечности, рабочей, данного военнослужащего», — сказал хирург-травматолог, кандидат медицинских наук ГВКГ имени Н. Н. Бурденко Владимир Беседин.

А вот и сам герой уже после операции. Вражеский дрон под Купянском влетел ему прямо в спину.

«Броник, соответственно, в щепки. Рука висит, ее оторвало практически. Подошли, я говорю: а где рука-то? Они: а у тебя ее просто нет. А у тебя что-то двигается сейчас? Ооо! Это вот на той руке, которая висела! — Это удивительно!» — сказал боец ВС РФ с позывным «Змей».

За 320 лет здесь вылечили 5 миллионов человек — почти население современного Петербурга. Кстати, именно Петр Великий и был основателем учреждения и, как хороший руководитель, сам обучался и практиковал медицинское дело.

Таким инструментом удалял зубы молодой царь Петр I, основатель госпиталя. А зубы-то чьи были? Зубы… Или кто-то жаловался, или бывало и в наказание. И вот стоматологи этот мешочек с зубами, который хранится в Эрмитаже, проанализировали и сказали, что отличная техника.

Здесь работали и обучали великие русские врачи: Пирогов, Склифосовский и, конечно, Николай Бурденко, чье имя носит клинический госпиталь теперь.

Здесь нес караул будущий генералиссимус Суворов, Юрию Гагарину удаляли гланды, и лечились бойцы всех войн в российской истории за три века.

Пишущая машинка для слепых — возможно, вообще единственный в мире экспонат. Его надо еще потом, если он стал инвалидом, адаптировать для мирной жизни. У слепых очень развита тактильность. Одна, это вторая буквочка, и вот так вот третья.

Шикарный вид из окна в операционной за работой никто не замечает.

Работа врачей на операции — это процесс творческий, живой. Он, конечно, основан на знаниях и опыте, но каждый такой случай, особенно сложный, порой требует неординарных решений, решений, которые принимаются здесь и сейчас, в эту самую секунду. «Видно, да, коллеги? Вот она, передаточная пульсация».

Большие войны — это всегда почва для развития медицины. И сейчас, именно в Бурденко, на наших глазах рождается ее новое направление — военно-реконструктивная хирургия конечностей, которая раньше казалась чудом. Но чтобы чудо совершить, нужен один обязательный фактор.

«Хороший врач лечит своим присутствием. Вот, собственно, и все. В этом и есть чудо. Да, это свет души, который доктор отдает своим пациентам», — сказал медик 104-й дивизии ВДВ ВС РФ Андрей Елисеев.

Без любви к пациенту и Отечеству, говорят хирурги Бурденко, вернуть к жизни миллионы граждан просто не получилось бы. На этом госпиталь и стоит уже треть тысячелетия.

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