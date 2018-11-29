Путин поручил проверить «китовую тюрьму» в Приморье

Президент РФ Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре, Минсельхозу и Минприроды определить дальнейшую судьбу косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя Приморского края. Здесь расположен «Центр содержания морских животных» более известный, как «китовая тюрьма».

В поручении правительству также говорится о необходимости проработать вопросы, связанные с добычей и использованием китообразных, а также о требованиях к содержанию морских животных в неволе. При необходимости в законодательство РФ будут вменены изменения, говорится на официальном портале Кремля.

Ранее Пятый канал сообщал, что из «китовой тюрьмы» в Приморье исчезла косатка. Зоозащитники, которые следят за ситуацией, считают, что она погибла.