Путин поручил проверить «китовую тюрьму» в Приморье

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Глава государства утвердил порядок мероприятий, направленных на защиту морских млекопитающих.

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре, Минсельхозу и Минприроды определить дальнейшую судьбу косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя Приморского края. Здесь расположен «Центр содержания морских животных» более известный, как «китовая тюрьма».

В поручении правительству также говорится о необходимости проработать вопросы, связанные с добычей и использованием китообразных, а также о требованиях к содержанию морских животных в неволе. При необходимости в законодательство РФ будут вменены изменения, говорится на официальном портале Кремля.

Ранее Пятый канал сообщал, что из «китовой тюрьмы» в Приморье исчезла косатка. Зоозащитники, которые следят за ситуацией, считают, что она погибла.

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Из «китовой тюрьмы» в Приморье исчезла косатка

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