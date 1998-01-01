«Гибли воины и не на поле боя»: Шнуров поздравил россиян с 23 февраля

Музыкант Сергей Шнуров давно славится своей креативной поэзией на просторах всемирной паутины. Лидер группировки «Ленинград» радует поклонников стихами по многим поводам. Вот, и День защитника Отечества артист не смог оставить без внимания, посвятив ему целый видеоролик на своей странице в Instagram.

— Гибли воины и не на поле боя,

Умирали с бодуна от перепоя.

Отошел от дел сосед мой дядя Ваня,

За просмотром магазина на диване,

Погибал он с бодунища лежа,

И Сережа погибал с ним тоже, — поет Шнуров, пританцовывая в кадре.

Несмотря на то, что по факту публикация оказалась рекламой популярного абсорбента, пользователи с восторгом приняли новое «произведение» кумира.

— Браво!

— Это лучшее, что я видел и слышал из рекламы! Боже, вы из лучших! Выше только звезды и Юрий Гагарин! — восхитились фоловеры.

Ранее Пятый канал рассказывал о старом фото Сергея Шнурова, которое вызвало волну шуток на украинскую тематику.