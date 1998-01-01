Порошенко приписал Малевича к представителям «украинского авангарда»

Петр Порошенко выложил в Facebook пост, посвященный 140-летнему юбилею Казимира Малевича. В своей публикации президент Незалежной назвал российского и советского художника представителем «украинского авангарда».

Порошенко рассказал, что его жена и сын побывали на премьере документального фильма о Малевича, а затем сделал заявление.

— Спасибо всем, кто работал над созданием этой ленты, которая возвращает имя великого художника украинскому авангарду в национальное, историческое и культурное наследие, — написал Порошенко.

Казимир Малевич родился в Киеве в 1879 году, детство провел на Полтавщине, а в юности переехал в Курск. Значительную часть творческой жизни Малевич провел в Москве, которую после революции сменил на Витебск. Умер в Ленинграде.

Самые известные работы Малевича — «Черный квадрат» выставляется в Третьяковской галерее столицы.

Ранее Пятый канал публиковал сюжет о крайних мерах Порошенко перед мартовскими выборами.