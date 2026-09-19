Дошло до суда: в Петербурге приняли иск к компании, готовившей шоу Канье Уэста

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 13 0

Ранее с сайта артиста пропала информация о двух выступлениях певца в Северной столице.

Суд против организатора концертов Канье Уэста — первый иск

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

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Первый иск к организатору шоу Канье Уэста принял суд в Санкт-Петербурге

Первое исковое заявление в адрес компании Say Agency, отвечающей за проведение концерта американского рэп-исполнителя Канье Уэста в России, появилось в Выборгском районном суде Санкт-Петербурга. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

«Увидела сегодня, что мы зарегистрировали иск к ООО „Сэй Эдженси“. Судя по категории, очень похоже, что иск по концерту Канье Уэста», — заявила Лебедева.

При этом она подчеркнула, что пока речь идет лишь о принятии заявления к регистрации. Глава пресс-службы уточнила, что каких-либо процессуальных действий по поступившему в суд документу еще не проводилось.

Скандал вокруг возможного выступления рэпера в Северной столице длится больше месяца. Сперва агентство объявило о двух концертах Уэста на «Газпром арене», которые должны были состояться 10 и 11 октября. Но позже в пресс-службе стадиона рассказали, что соглашение о проведении концертов исполнителя отсутствует.

После того, как появились сведения о проблемах с проведением мероприятий, в компании заверяли, что контакты по организации шоу продолжаются. Кроме того, в своем канале директор Say Agency Анна Субчева уверяла, что выступления состоятся, и даже разместила сканы подтверждающих документов. Однако через несколько дней она удалила все публикации.

Ранее концерты Уэста в Санкт-Петербурге пропали из расписания тура на официальном портале певца. Сейчас в афише говорится о мероприятиях в нескольких городах США и в Индонезии.

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