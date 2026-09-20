Проделки фанатов? Звезду группы REFLEX похитили в Омске

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 22 0

Гранитная плита с фигурой пробыла на своем месте всего месяц.

Что стало с гранитной звездой группы REFLEX в Омске

Фото: 5-tv.ru

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Звезду группы REFLEX с главной аллеи городского парка похитили в Омске

Памятную звезду группы REFLEX похитили в Омске. Фигура бесследно исчезла с главной аллеи городского парка, сообщила 5-tv.ru команда солистки музыкального коллектива Ирины Нельсон.

Фото: 5-tv.ru

На своем месте гранитная плита пробыла всего месяц. Ее заложили в омском парке «Вокруг света» 15 августа 2026 года в знак признания вклада коллектива в музыкальную индустрию. На фигуре был начертан мотивирующий девиз Нельсон: «Если о тебе говорят за спиной, значит, ты впереди!».

Фото: 5-tv.ru

Прежде стало известно, что с аллеи пропало уже несколько звезд. Предварительная версия — памятный знак забрал кто-то из фанатов группы. Администрация парка «Вокруг света» пообещала найти виновных и восстановить звезды в ближайшее время.

Сама Ирина Нельсон восприняла происшествие с юмором.

«Вы думаете, я возмущаюсь? Но мне не хочется возмущаться. Я просто улыбаюсь и даже смеюсь. Я надеюсь, что это было сделано с любовью», — прокомментировала солистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко сообщила о хорошей динамике в лечении после обширного инсульта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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