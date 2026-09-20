Курортный переполох: на Бали накрыли группу проституток с украинским сутенером

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 25 0

Операция велась в популярных у туристов районах острова.

Сутенера из Украины и россиянок задержали на Бали

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Сутенера из Украины и 12 иностранок задержали на Бали по делу о проституции

На Бали в результате масштабной операции иммиграционных властей задержали иностранцев, причастных к организации проституции, включая граждан России, Украины и Казахстана. Об этом сообщает портал Antara.

Рейды прошли одновременно в районах Семиньяк, Умалас и Чангу, которые пользуются популярностью среди туристов. В Чангу поймали украинца, которого обвиняют в управлении секс-бизнесом. Там же правоохранители задержали россиянку, предлагавшую свои услуги через мессенджер. При этом власти заявили, что виза сутенера перестала действовать еще в октябре прошлого года.

В районе Умалас под стражу взяли трех гражданок России и одну жительницу Казахстана. Еще семь задержанных — выходцы из Нигерии, у которых тоже выявили нарушения визовых правил.

Власти добавили, что фигурантов могут депортировать или закрыть им въезд в Индонезию на пять лет. Кроме того, есть риск стать фигурантами уголовных дел.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что клиент проститутки лишился одного миллиона рублей после того, как вложился в ее «проект» по выращиванию ягод.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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