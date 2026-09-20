В ЦИК назвали сроки объявления первых результатов выборов в Госдуму

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 42 0

Последними закроются участки в Калининградской области.

Когда станут известны результаты выборов в Госдуму 2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Голосование на выборах в Госдуму завершится на всей территории России к 21:00 мск 20 сентября, после чего будут оглашены первые предварительные итоги. Об этом ТАСС рассказал зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Николай Булаев.

Он пояснил, что именно к этому времени завершат свою деятельность все избирательные участки в России. Замглавы ЦИК РФ уточнил, что позже других закроются штабы в Калининградской области — это произойдет в 20:00 по местному времени.

Выборы в Госдуму 2026

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва начались 18 сентября. За места в парламенте борются десять политических партий, среди которых «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Родина», «Коммунисты России», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Российская экологическая партия «Зеленые» и Партия прямой демократии.

Вместе с этим в 39 регионах проходят выборы в местные законодательные собрания и главы субъектов. В восьми регионов руководителей избирают прямым голосованием, еще в трех — через парламенты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о шести миллионах россиян, проголосовавших на выборах в Госдуму через систему дистанционного электронного голосования.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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