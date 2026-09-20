Захарова ответила на призыв Каллас не признавать российские выборы

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 34 0

По словам официального представителя МИД России, к главе Евродипломатии не относятся всерьез в Европе.

Что Мария Захарова сказала о выборах в Госдуму сегодня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призыв главы Евродипломатии Каи Каллас к странам Европейского союза отказаться от признания российских выборов. Об этом дипломат заявила РИА Новости.

«В странах ЕС уже давно не признают Каллас», — сказала Мария Захарова.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, саму Каю Каллас также не признают внутри Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Марии Захаровой, позиция Каи Каллас основана на повторении антироссийских тезисов. Представитель российского внешнеполитического ведомства также обвинила Каллас в распространении информации, которую Москва считает недостоверной.

По словам Марии Захаровой, российская сторона намерена продолжать работу по опровержению заявлений, которые считает ложными, и анализу информационной политики европейских структур.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
Эмоциональный гороскоп: какой ты смайлик по знаку зодиака

Последние новости

0:50
В ЦИК назвали сроки объявления первых результатов выборов в Госдуму
0:36
Проделки фанатов? Звезду группы REFLEX похитили в Омске
0:18
Курортный переполох: на Бали накрыли группу проституток с украинским сутенером
0:05
Захарова ответила на призыв Каллас не признавать российские выборы
23:46
Дошло до суда: в Петербурге приняли иск к компании, готовившей шоу Канье Уэста
23:28
Высший разум: Трамп хочет переименовать ИИ и создать нейросетевые войска

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
«Небеса приветствуют ее, прошу помолиться»: трагедия в семье Тамары Акуловой и Юрия Шерлинга
Вылез из палатки и утащил в лес: самые страшные нападения медведей
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен