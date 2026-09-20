Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на призыв главы Евродипломатии Каи Каллас к странам Европейского союза отказаться от признания российских выборов. Об этом дипломат заявила РИА Новости.

«В странах ЕС уже давно не признают Каллас», — сказала Мария Захарова.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, саму Каю Каллас также не признают внутри Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Марии Захаровой, позиция Каи Каллас основана на повторении антироссийских тезисов. Представитель российского внешнеполитического ведомства также обвинила Каллас в распространении информации, которую Москва считает недостоверной.

По словам Марии Захаровой, российская сторона намерена продолжать работу по опровержению заявлений, которые считает ложными, и анализу информационной политики европейских структур.

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