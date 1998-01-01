Главком Сухопутных войск Салюков получил звание генерала армии

Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков стал генералом армии. Звание было присвоено в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает телеканал «360».

— Присвоить воинское звание генерала армии Салюкову Олегу Леонидовичу, — значится в размещенном тексте.

С 2006 года Олег Салюков служил в звании генерал-полковника, с 2010 заступил на должность замначальника Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации, а главкомом Сухопутных войск России стал в 2014 году.

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