Посадка самолета, повредившего фюзеляж во Внуково, попала на видео

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Boeing следовавший рейсом Самара-Москва зацепил хвостом взлетно-посадочную полосу при посадке, угрозы пассажирам и самолету нет.

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Посадка самолета, который зацепил взлетно-посадочную полосу во Внуково, попала на видео, сообщает сайт KP.RU. Ранее стало известно, что, заходя на второй круг при посадке, Boeing-737 задел хвостом взлетно-посадочную полосу, незначительно повредив фюзеляж. Кадры засняты из иллюминатора самолета: за окном виден туман, также слышны звуки грохота в момент приземления воздушного судна.

Пресс-служба компании «Победа», которой принадлежит самолет, утверждает, что ничего страшного не случилось и произошедшее — штатная ситуация.

— Никакой угрозы безопасности не было и быть не могло, как и повреждения хвостовой части. Это штатная ситуация, речь идет о специальном резиновом ограничителе для фюзеляжа, он защищает его в случае посадки при неблагоприятных метеоусловиях, — сказала пресс-секретарь компании Елена Селиванова.

Также Селиванова объяснила, что на второй круг при посадке пилоты ушли именно из-за неблагоприятных погодных условий.

Пятый канал

В распоряжении Пятого канала оказалось фото с последствиями «жесткой посадки». После осмотра самолета, поврежденные части заменили и в ближайшее время Boeing готовится вновь выйти на рейс.

Ранее Пятый канал сообщал, что в небе над Внуково чуть не столкнулись два самолета.

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