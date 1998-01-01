Посадка самолета, повредившего фюзеляж во Внуково, попала на видео

Посадка самолета, который зацепил взлетно-посадочную полосу во Внуково, попала на видео, сообщает сайт KP.RU. Ранее стало известно, что, заходя на второй круг при посадке, Boeing-737 задел хвостом взлетно-посадочную полосу, незначительно повредив фюзеляж. Кадры засняты из иллюминатора самолета: за окном виден туман, также слышны звуки грохота в момент приземления воздушного судна.

Пресс-служба компании «Победа», которой принадлежит самолет, утверждает, что ничего страшного не случилось и произошедшее — штатная ситуация.

— Никакой угрозы безопасности не было и быть не могло, как и повреждения хвостовой части. Это штатная ситуация, речь идет о специальном резиновом ограничителе для фюзеляжа, он защищает его в случае посадки при неблагоприятных метеоусловиях, — сказала пресс-секретарь компании Елена Селиванова.

Также Селиванова объяснила, что на второй круг при посадке пилоты ушли именно из-за неблагоприятных погодных условий.

Пятый канал

В распоряжении Пятого канала оказалось фото с последствиями «жесткой посадки». После осмотра самолета, поврежденные части заменили и в ближайшее время Boeing готовится вновь выйти на рейс.

Ранее Пятый канал сообщал, что в небе над Внуково чуть не столкнулись два самолета.