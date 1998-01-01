«Он меня сбил с ног»: Сотрудник метро рассказал о нападении агрессивного безбилетника

Второй пострадавший после потасовки на станции метро «Текстильщики» попал в больницу. В ходе столкновения с агрессивным пассажиром 45-летний Николай Г. получил травму головы. Другой работник столичной подземки госпитализирован с ранением.

— Остановил для проверки проездного билета, он меня сбил с ног. Я по лестнице покатился, ударился головой. Мой напарник увидел нож у него, побежал за ним, я побежал за напарником, — рассказал мужчина.

Инцидент произошел около 13 часов в пятницу, 22 февраля.

Нападавшему удалось скрыться. В настоящий момент полицейские ведут розыск злоумышленника. По информации Пятого канала, метро работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что на станции «Тропарево» человек упал под поезд. От полученных травм он скончался на месте.