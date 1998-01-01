Пассажиров «Сапсана» пересадили в другие вагоны из-за разбитого градусника

В поезде «Сапсан», следовавшем из Петербурга в Москву, произошло ЧП — в одном из вагонов пассажир разбил ртутный градусник, 22 февраля.

Пятому каналу стало известно, что работники поезда эвакуировали пассажиров в другие вагоны.

На движении состава ЧП не сказалось. По расписанию он прибыл в Москву на Ленинградский вокзал в 14:46. Тот же поезд должен вернуться обратно в Петербург, но будет ли осуществлена посадка в вагон, где разбили градусник, пока неизвестно.

Ранее Пятый канал сообщал, что человек упал на рельсы в московском метро.