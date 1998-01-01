Поездка в США обошлась Меган Маркл в 500 тысяч долларов

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Супруга принца Гарри провела шесть дней в Нью-Йорке, где друзья устроили вечеринку в ее честь.

Фото: www.globallookpress.com, dailymail.co.uk

Беременная Меган Маркл потратила 500 тысяч долларов во время короткого визита в США. Перелет на частном самолете обошелся королевской семье в 250 тысяч долларов, еще 75 тысяч пришлось отдать за номер в самом роскошном отеле Нью-Йорка — Mark Hotel.

Герцогиня Сассекская отлично провела время в компании Амаль Клуни, Серены Уильямс, Эбигейл Спенсер и Джессики Малруни. Кроме того, на традиционной американской вечеринке в честь будущей матери заметили арфистку Эрин Хилл, модельера Миша Нону и телеведущую Гейл Кинг, сообщает Daily Mail.

В Кенсингтонском дворце сообщили, что поездка Меган Маркл финансируется из частных источников. Это не остановило критиков, которые обвинили герцогиню в лицемерии: после свадьбы она обещала бороться с бедностью и подавать пример другим знаменитостям.

Ранее Пятый канал сообщал, что Бейонсе и Джей Зи поместили портрет Меган Маркл на место Моны Лизы.

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