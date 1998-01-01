«Розовый вечер» Юры Шатунова — сколько зарабатывает экс-солист «Ласкового мая»

, 7:00 Репортаж 83

Как певец Юрий Шатунов давно превратился из бедного сироты в миллионера?

Фото, видео: ТАСС/ Алексей Филиппов, Пятый канал

Юра Шатунов сейчас клипы снимает с голливудским размахом. Шикарные виды Монте-Карло, дорогие яхты и автомобили. Съемки видео на песню «Лето цвета неба» обошлись исполнителю в 400 тысяч долларов! Программа Пятого канала «Светская хроника» узнала, откуда у звезды 80-х такие деньги.

Когда-то песня «Белые розы» взорвала все хит-парады на радио и телевидении. Один припев — и простого парня из Оренбургской области хотели видеть на всех площадках страны. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сразу взял талант Шатунова в оборот. В год группа давала 2,5 тысячи концертов! Как вспоминает Разин, денег было столько, что их приходилось хранить в огромных сумках.

— Высыпал все эти деньги — такой слой оказался этих денег… потому что рубли, пятерки, трешки, ну миллион рублей, можете представить? — вспоминает Андрей Разин.

Только денег Юра Шатунов — солист культовой группы — в руки никогда не получал. Все гонорары Разин перечислял на личный сберегательный счет артиста. И однажды Шатунов поднял бунт.

— Он потребовал, чтоб ему заплатили все деньги. Ему заплатили. Дали сумку или две. Сказали: «Вот твои деньги, но только сам будешь их возить!» Приехали в следующий город, еще дали две сумки, потом еще дали две сумки. И он заплакал и сказал: «Забирайте, мне ничего не надо», — рассказывает продюсер Алексей Мускатин.

Но настоящий мятеж Шатунов затеял уже после того, как покинул коллектив. Экс-солист «Ласкового мая» однажды захотел получить все свои деньги за работу в группе. Продюсер без проблем выплатил Юрию 10 миллионов долларов. Более того, Разин разрешил Шатунову абсолютно бесплатно исполнять песни из репертуара «Ласкового мая».

— Юра Шатунов выходит и поет песни, и никто его не трогает, никто у него ничего не просит, никто у него ничего не вымогает. Он выходит и концерты работает, — говорит Андрей Разин.

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Чем артист и пользуется. Старые хиты Шатунов поет наравне с новыми песнями. Гонорары за выступления у Юрия по-прежнему высокие.

— Цифра 30 тысяч евро за концерт, за заказное мероприятие — это очень серьезный гонорар, уровня хороших, востребованных артистов, есть некоторые артисты в нашей стране, который сейчас, что называется, «за скобками», народная к ним любовь не зависит от новых песен или участия в каких-то проектах телевизионных. Юра Шатунов — один из них. Он говорит: «Я хочу три месяца в году — поездить». Ок, поехали! — рассказывает музыкальный критик Алексей Остудин.

Правда, Шатунов дает не больше 40 концертов в год. Состояние, которое он заработал во времена «Ласкового мая», позволяет Юрию ни в чем себе не отказывать. На вопрос каким бизнесом он и его семья занимаются, Шатунов отвечает:

— Бизнесом в моей семье не занимается никто. Только творчеством. Потому что у супруги есть свои обязанности: это не бизнес, а ее материнские обязанности. Она ведет семью. А я занимаюсь творчеством. Вот в принципе и весь бизнес.

Сейчас артист вместе с женой Светланой живет в Мюнхене. У Шатунова двое детей — сын Дэннис и дочь Эстелла. Юрий отмечает, он — настоящий домосед.

— Это чисто человеческие критерии, чисто человеческие убеждения и лично мои, — говорит певец.

С Андреем Разиным, который стал крестным отцом Дэнниса, у Шатунова сохранить теплые отношения. Певец и продюсер даже организовали новый совместный проект.

— Мы с Юрой Шатуновым приступаем к съемкам художественного фильма «Ласковый май — продолжение», — написал Андрей Разин в Instagram.

— То, что было тогда, конечно, было тогда. И я не хочу жить тогда. Я хочу жить в настоящем и будущем, а не в прошлом. И если я меняюсь, то только вперед, только в лучшую сторону, — говорит Юра Шатунов.

Но, несмотря на это, Шатунов не прочь окунуться в ностальгию. Ведь за нее отлично платят.

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