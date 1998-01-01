Басков решил жениться на Бузовой и сделал предложение на концерте в Сыктывкаре

, 5:12 Репортаж 144

Как же случилось, что Крайний Север соединил бескрайние чувства?

Фото, видео: Instagram @buzova86, Пятый канал

Тема:
Ольга Бузова 382

То, что речь не о золотом голосе России только добавляет истории колорита! Новым претендентом в мужья звезды стал шоумен из Республики Коми Константин Басков. Блогер уверен, телеведущей нужен настоящий мужчина. А он — именно такой.

— Русского, с деревни, ну, не с деревни… С села. Я умею дрова колоть, водку пить, банки открывать. Я буду классным, — заявил Константин Басков в своем видеообращении к Бузовой, — рассказал он в программе Пятого канала «Светская хроника».

Так на что готов ради Ольги Бузовой самопровозглашенный жених, где будет жить теледива, если примет предложение шоумена, и состоится ли долгожданная встреча Бузовой и Баскова?

— Наверно, эта композиция обозначает весь шоу-бизнес РФ, — говорит Константин Басков, показывая на ряд кактусов, — И, Ольга, я готов тебя вырвать, вырвать от этих людей. Они колючие, они неприступные, но ты же другая.

Константину Баскову 33 года. Он — свадебный ведущий. Шоумен вспоминает, много лет назад он впервые увидел Бузову:

— Знаю ее. Знаю ее давно. Откуда ее знаю? Конечно из телевизора. Тем более, мы с Ольгой одного возраста.

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Только, в отличие от теледивы, живет блогер не в шикарной квартире в столице, а в частном доме в селе Выльгорт. Константин построил жилище своими руками. Он уверен, Бузова оценит его старания:

— Оль, я понимаю, что не удивлю тебя своим домом, ты видела и получше, но это не самый плохой вариант. Здесь я все делал сам, убирал сам. Здесь некая гостиная, будем гостей принимать. Оль, хватит мучиться, давай сюда. Давай отдохнем, полежим, поговорим. Я тебя жду. Место свободно.

Годовой доход Ольги Бузовой недавно оценили в 260 миллионов рублей. Что же может предложить обеспеченной телеведущей жених из села? За каждую свадьбу шоумен получает 35 тысяч рублей. В год он зарабатывает около двух миллионов. Но в сравнении с аппетитами телеведущей — это капля в море. В ее гардеробе есть платья, которые стоят целое состояние. Так, наряд от Валентина Юдашкина оценивается в пять миллионов, а у Баскова — дизайнерские валенки за 1600 рублей. Отдыхать Бузова тоже любит с размахом. Совсем недавно она была на Мальдивах. Но это блогера совсем не смущает.

— Они ездят там куда-то — Мальдивы, не Мальдивы. Я приглашаю ее просто в село Выльгорт. Мы подоим с ней козу, — обещает молодой человек.

Басков считает, что путь к сердцу Ольги лежит через желудок. Он уверен, звездную жену сможет прокормить с легкостью. Константин уверяет, намерения у него самые серьезные. От Ольги Бузовой он хочет детей:

— Я хочу четверых. Нас было семеро. Четыре брата, я — младший. Поэтому четыре сына или четыре дочки.

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Только сама теледива о чувствах Баскова долгое время ничего не знала. И видеопослания шоумена оставались незамеченными. Блогер решился на отчаянный шаг — на концерте Бузовой в Сыктывкаре сделать предложение руки и сердца очно. Но кольцо с бриллиантом Константин дарить не собирается. А вдруг она не согласится.

— В общем, подготовил подарок. Думаю, что она согласится. Со всей любовью сделано, — говорит Басков, демонстрируя сделанные на заказ валенки с надписью — «За Бузову».

Константин решил сделать предложение прямо на концерте. Но теледива серьезно намерения Баскова не восприняла и после выступления поспешила удалиться. Теперь несостоявшемуся жениху остается любоваться Ольгой только на фото и петь ее хиты!

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Тема:
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