Азербайджанская модель продает девственность за два миллиона евро

Азербайджанская модель Махбуба Мамедзаде заявила, что намерена продать свою девственность. По словам девушки, уже нашелся покупатель, который готов заплатить за ночь с красавицей 2,4 миллиона евро. Об этом сообщает издание The Mirror.

Объявление о продаже невинности девушка разместила еще в августе 2018 года на специализированном сайте Cinderella Escorts. Модель указала, что ищет мужчину, который готов ее содержать на 30 тысяч евро в месяц (2,2 миллиона рублей). К удивлению пользователей, Махбуба призналась, что пошла на этот шаг ради матери.

— До сих пор моя мама делала все для меня, и теперь моя очередь сделать так, чтобы она гордилась мной, — пояснила девушка.

Аукцион завершился на сайте только в конце февраля. Покупателем стал некий японский политик из Токио. Модель проведет с ним ночь в одном из отелей Германии, где оказание подобных услуг считается легальным. Отмечается, что клиент уже внес предоплату в размере 10% от суммы.

Как сообщает издание, Мамедзаде уже прошла медосмотр, подтвердивший ее невинность. Такая процедура является обязательной для всей пользователей сайта, публикующих подобные объявления.

Приобретенные миллионы девушка хочет потратить деньги на покупку дома, путешествия, переезд в США, продолжение модельной карьеры и создание приюта для собак в Азербайджане. Об этом она уже рассказала в интервью журналистам.

Сейчас Махбуба Мамедзаде живет в Турции, где строит модельную карьеру. В 2018 году она даже поучаствовала в турецком модном показе Land of the Legends и прошлась по подиуму вслед за голливудской звездой Пэрис Хилтон.

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