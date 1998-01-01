Двоих пассажиров сняли с самолета, который летел из Бангкока в Москву, 22 февраля.

Как стало известно Пятому каналу, лайнер приземлился в аэропорту Шереметьево в 18.18 по московскому времени.

Двоих пассажиров тут же отправили в инфекционную больницу. Всех остальных, находящихся на борту самолета, отпустили домой.

Тропическая лихорадка (денге) — это проявление острой формы трансмиссивного вирусного заболевания, которое поражает абсолютно все органы человеческого организма. Четких ограничений относительно возраста и пола данный недуг не имеет, отчего может диагностироваться как у детей, так и у взрослых.

Из основных признаков заболевание характеризуется: сильной интоксикацией организма, лихорадкой, кожными высыпаниями и значительным увеличением лимфатических узлов.

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