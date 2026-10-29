Сигареты, цветы и пиво: трое мужчин устроили серию ограблений и раскидали добычу по дороге
Странный криминальный маршрут завершился встречей с полицией.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/Петербургская полиция; 5-tv.ru
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В Петербурге трое мужчин устроили серию ограблений и раскидали добычу по дороге
В Приморском районе Петербурга задержали троих мужчин после серии нападений на магазины и курьера. Они угрожали продавцам и доставщику отверткой. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Первое сообщение поступило 28 октября около 07:23. Продавец круглосуточного магазина на проспекте Авиаконструкторов рассказал, что мужчина пригрозил ему отверткой, забрал сигареты с прилавка и убежал.
Около 14:30 на улице Щербакова трое мужчин напали на курьера. По предварительным данным, они отобрали сумку с продуктами, разбросали ее содержимое по проезжей части и повредили электросамокат.
Затем компания зашла в цветочный магазин на той же улице. Угрожая продавцу отверткой, мужчины забрали цветы, а после выбросили их на дорогу.
Следующей остановкой стал продуктовый магазин на Новоколомяжском проспекте, откуда они похитили пиво.
Подозреваемых задержали возле дома на Новоколомяжском проспекте. Мужчинам 31, 32 и 34 года. Как сообщили в полиции, все трое находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Возбуждено уголовное дело о разбое. Один из фигурантов задержан по уголовному делу. На двух других составили протоколы о мелком хищении. Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела.
Полицейские выясняют обстоятельства нападений и сумму ущерба.
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