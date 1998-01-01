Нападение на женщину в лифте в Петербурге попало на видео

В социальных сетях опубликована видеозапись, на которой запечатлено нападение на женщину в лифте жилого дома в Московском районе Санкт-Петербурга, передает KP.RU.

Инцидент произошел 21 февраля в многоквартирном доме на Витебском проспекте. На кадрах видно, как мужчина в ярко-красной куртке сначала спокойно стоит, а потом набрасывается на жертву. Женщина пытается сопротивляться и выбраться через открывшиеся двери, однако злоумышленник затаскивает ее обратно. Дальнейшая борьба остается за кадром. В конце концов, мужчина выводит женщину из лифта. Чем закончился инцидент — история умалчивает.

Пользователи отмечают, что в тот же вечер в Петербурге было совершено похожее нападение в доме на Звездной улице. В полиции начали проверку по данному факту. Поступали ли в полицию заявления от пострадавших — не известно.

Ранее Пятый канал публиковал момент нападения на сотрудников службы безопасности петербургского метрополитена.