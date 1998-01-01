Видео: момент нападения на сотрудников московского метро попал на камеры

Момент нападения на сотрудника службы безопасности в московском метро попал на видео. Инцидент произошел в пятницу, 22 февраля.

На записи видно, что молодого человека в ярко-синей куртке пытаются остановить сотрудники метрополитена — мужчина в форме протягивает руку, чтобы молодой человек прекратил движение. Но пассажир неожиданно бросается на него и сбивает с ног.

Нарушитель пытается скрыться, но на выходе со следующей станции — «Кузьминки» — его задерживают коллеги пострадавшего. Тогда молодой человек пускает в ход нож. В результате инцидента один мужчина был госпитализирован с сотрясением мозга, второй доставлен в реанимацию с ножевым ранением правой части грудной клетки.

Ранее Пятый канал публиковал слова одного из раненых сотрудников метрополитена о том, как разворачивались события.