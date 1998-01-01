Видео: момент нападения на сотрудников московского метро попал на камеры

, 18:45 Видео 76

Система видеонаблюдения зафиксировала нападение на двух сотрудников службы безопасности метрополитена в Москве 22 февраля.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Telegram @ДТПшка

Момент нападения на сотрудника службы безопасности в московском метро попал на видео. Инцидент произошел в пятницу, 22 февраля.

На записи видно, что молодого человека в ярко-синей куртке пытаются остановить сотрудники метрополитена — мужчина в форме протягивает руку, чтобы молодой человек прекратил движение. Но пассажир неожиданно бросается на него и сбивает с ног.

Нарушитель пытается скрыться, но на выходе со следующей станции — «Кузьминки» — его задерживают коллеги пострадавшего. Тогда молодой человек пускает в ход нож. В результате инцидента один мужчина был госпитализирован с сотрясением мозга, второй доставлен в реанимацию с ножевым ранением правой части грудной клетки.

Ранее Пятый канал публиковал слова одного из раненых сотрудников метрополитена о том, как разворачивались события.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

19:33
Пьяная на сцене: Лолита призналась, что топила горе в наркотиках и алкоголе
19:20
Азербайджанская модель продает девственность за два миллиона евро
19:17
Как социальные сети позаботятся о зрении россиян
18:58
Курьер из Delivery Club рассказал о знакомстве с девушкой из «Яндекс. Еды»
18:45
Видео: момент нападения на сотрудников московского метро попал на камеры
18:35
Видео: Как иранские военные взломали беспилотник США
18:21
Эксперт: развал ДРСМД стал поводом для сближения Минска и Москвы
18:07
«Вместе мы команда»: Глава Петербурга открыл благотворительный турнир по мини-футболу
17:59
Побег из «китовой тюрьмы»? : Куда делась косатка из бухты Средняя — репортаж
17:47
Видео: Японский зонд «Сокол-2» совершил успешную посадку на астероид Рюгу
17:37
Минтруд озвучил расходы на повышение пособий семьям с детьми-инвалидами
17:31
«Откачала методистка»: мать повисшей на площадке детсада девочки об инциденте
17:19
Последний праздник: Нибиру приблизится к Земле 23 февраля — уфологи
17:07
Минтруд предложил проиндексировать соцпенсии на 2% с 1 апреля
16:58
Дюков: Ситуация с Кокориным и Мамаевым наносит серьезный урон российскому футболу
16:43
Видео: Благотворительный турнир по мини-футболу стартовал в Петербурге
16:38
В Польше 29 советских солдат лишили почетных званий
16:28
Самопожертвование и героизм: военные о главных качествах русского солдата
16:25
Столкновение круизных лайнеров в порту Буэнос-Айреса попало на видео
16:16
«Слякотно и грязно»: Камиль Ларин пожаловался на непредсказуемую погоду в Сибири

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

«Он меня сбил с ног»: Сотрудник метро рассказал о нападении агрессивного безбилетника

сегодня

Мужчина ранил ножом сотрудника метро при проверке документов в Москве

3 марта — Международный день писателя
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России
27 марта — международный день театра
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Встречайте звездное воскресенье на Пятом канале!

Проведите утро воскресенья в компании со своими любыми артистами! Только на Пятом канале — уникальное звездное воскресенье!

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама