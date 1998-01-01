Глава МВД РФ Колокольцев поздравил личный состав и ветеранов с Днем защитника Отечества

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поздравил личный состав и ветеранов полиции с Днем защитника Отечества.

Речь главы МВД опубликована на официальном сайте ведомства. Генерал полиции отметил, что многовековая история российского государства полна примеров доблести солдат и офицеров. При этом, по словам Колокольцева, 23 февраля является праздником для всех представителей сильного пола.

— Этот день олицетворяет стойкость и отвагу, готовность каждого, независимо от профессии, встать на защиту родной земли, — говорится в поздравлении.

Колокольцев добавил, что личный состав МВД достойно продолжает традиции предшественников и чтит память тех, кто отдал жизнь, защищая суверенитет государства. Министр пожелал защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья и благополучия.

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