Глава МВД РФ Колокольцев поздравил личный состав и ветеранов с Днем защитника Отечества

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Обращение генерала полиции Владимира Колокольцева опубликовано на сайте ведомства.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поздравил личный состав и ветеранов полиции с Днем защитника Отечества.

Речь главы МВД опубликована на официальном сайте ведомства. Генерал полиции отметил, что многовековая история российского государства полна примеров доблести солдат и офицеров. При этом, по словам Колокольцева, 23 февраля является праздником для всех представителей сильного пола.

— Этот день олицетворяет стойкость и отвагу, готовность каждого, независимо от профессии, встать на защиту родной земли, — говорится в поздравлении.

Колокольцев добавил, что личный состав МВД достойно продолжает традиции предшественников и чтит память тех, кто отдал жизнь, защищая суверенитет государства. Министр пожелал защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Ранее Пятый канал рассказывал о самых желанных подарках в День защитника Отечества.

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