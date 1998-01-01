Видео: Какие подарки мужчины ждут больше всего на 23 февраля

, 10:58 Эфирная новость 75

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди сильного пола на предмет самых желанных подарков.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Представители сильного пола больше всего хотят получить в подарок путевку, но будут пользоваться новым парфюмом.

Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, который накануне 23 февраля изучил ожидания и реальность. На втором месте у мужчин после путевки предсказуемо — автомобиль, на третьем — билет на концерт или ужин в ресторане, каждый десятый также хотел бы получить от любимых женщин деньги.

Однако дамы ответили на вопросы по-другому. Они хотят одарить свои близких сувенирами, одеждой и обувью, а также спиртными напитками. При этом в планах каждой десятой россиянки вообще нет намерений дарить что-либо мужчинам.

Специалисты ВЦИОМ также выяснили, что большинство жителей страны воспринимает День защитника Отечества как мужской день, вне зависимости от того выполнил ли мужчина воинскую повинность или нет.

Ранее Пятый канал публиковал мнение эксперта, который объяснил, почему мужчинам не стоит ждать дорогих подарков на 23 февраля

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