Известный российский музыкант Леонид Агутин поздравил всех с Днем защитника Отечества. На своей странице в Instagram рано утром 23 февраля певец опубликовал видеозапись, на которой исполнил отрывок из песни «Баллада о солдате» авторов Василия Соловьего-Седого и Михаила Матусовсого. Пост Агутин сопроводил теплыми словами.

— Поздравляю всех с праздником, дорогие мои! Да будет мир! — пожелал артист.

В ответ на поздравление пользователи тоже бросились поздравлять любимого певца с праздником.

— Спасибо, Леонид, за Ваше творчество и за поздравления! Да будет мир!

— С праздником Вас! Пусть защищает только любимую женщину от ветра и дождя! ♥ ️ ♥ ️ ♥

— С праздником, уважаемый Леонид! Счастья и здоровья, мирного неба! Вдохновения и радости!!!

— Самое лучшее видео с утра! Спасибо. И с праздником Вас!

Популярный российский певец по праву принимает поздравления с настоящим мужским праздником — Леонид Агутин два года отслужил в погранвойсках. Будущий знаменитый музыкант проходил службу с 1986-го по 1988 год на советско-финской границе.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава МВД РФ Колокольцев поздравил личный состав и ветеранов с Днем защитника Отечества.