Названа новая дата выхода фильма «Кинг-Конг против Годзиллы»

Фантастический фильм «Кинг-Конг против Годзиллы» выйдет раньше запланированной премьеры — 13 марта 2020 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что перенос картины с 22 мая связан с тем, что компания Warner Bros не хочет пересечься с блокбастером «Форсаж 9», который выйдет в это же время.

Отмечается, что самым главным сюжетным событием фильма для поклонников «вселенной больших монстров» станет столкновение Годзиллы с Конгом.

Ранее Пятый канал сообщал о премьере картины «Годзилла 2», запланированной на 30 мая 2019 года. Она же вошла в список самых ожидаемых боевиков 2019 года.