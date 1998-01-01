Билан отыграл концерт в Петербурге с переломом ноги и отправился в больницу

Дима Билан вышел на сцену в Санкт-Петербурге с двойным переломом ноги. Об этом он рассказал поклонникам уже после шоу в своем Instagram.

— Сегодня мы отыграли потрясающий концерт «Планета Билан» в Санкт-Петербурге. Но то, какими силами он дался — знает только мой любимый коллектив, мои близкие и моя команда! — написал артист.

Он опубликовал видео, снятое в поезде накануне шоу и рассказал, что поскользнулся на льду у себя во дворе.

— 18 числа я вышел из дома, причем сам сказал помощнику, чтобы он не сыпал химию, и я так вышагнул в кроссовке на лед, прям услышал, как хрустнуло. Это было нечто! И все, и в больницу, — рассказывает Билан.

На записи ему делают укол, а он демонстрирует распухшую и посиневшую ногу. По словам певца, у него «двойной перелом с отслоением и со смещением». Врачи хотели срочно делать операцию, вставлять пластину, но он отказался, поскольку тогда пришлось бы отменять или переносить концерт. Билан принял решение выступать, а операцию сделать уже после. В субботу, 23 февраля артист должен вернуться в больницу.

— И это не геройство! Не могу больше писать, устал, но невероятно счастлив! Тур «Планета Билан» в силе! Буду держать вас в курсе! Отчет за мной! Спасибо за силу, которую вы мне дали сегодня — это было нечто! — пишет Билан.

Ранее Пятый канал сообщал, что летом 2018 года сильно похудевший Дима Билан был вынужден на некоторое время прервать концертную деятельность из-за проблем со здоровьем. Тогда он признался, что из-за плотного графика никак не может долечить воспаление легких.