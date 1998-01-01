«Хорошая упряжка»: Седокова поздравила мужчин с 23 февраля «горячим» фото

, 12:27 Фото 268

Певица разместила в Instagram фотографию в откровенном нижнем белье.

Фото: instagram@annasedokova

Экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой предстала в довольно откровенном наряде. На девушке — красивое, сексуальное белье. Певица призналась, что разместила этот снимок, чтобы порадовать сильную половину человечества в праздник 23 февраля.

— Я знаю, что вы и не ждали от меня другого подарка… Спасибо, что заставляете наши сердца и тела чувствовать, — написала она.

Instagram @ annasedokova

Подписчики Седоковой забросали звезду комплиментами, некоторые даже стали делиться своими эротическими фантазиями, которые возникали у них, глядя на снимок. Однако, как обычно, нашлись и те, кто стал корить Анну за столь откровенный наряд.

— Хорошая упряжка;

— Анна, вы прекрасны! Ваше поздравление лучше носков! Спасибо!

— Больше показывать нечего, кроме тела. Да, красивое тело, не спорю, но ты же мать троих детей. Женщина должна быть загадкой для мужчины, а ты на всю страну, — написали ее подписчики.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Седокова поделилась шокирующими подробностями борьбы за младшую дочку

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