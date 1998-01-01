«Битва экстрасенсов» может отказаться от Башарова из-за его рукоприкладства

Марат Башаров может перестать быть ведущим популярного телешоу «Битва экстрасенсов» из-за своей непреодолимой тяги к рукоприкладству. Несмотря на востребованность Башарова и плотный гастрольный график, он может лишиться стабильного и приличного заработка, если его «попросят» из проекта, который он ведет уже десять лет, пишут Дни.ру.

Предстоящей весной запланирована подготовка к 20-му сезону «Битвы экстрасенсов», но общественное мнение, порицающее поведение именитого актера, может сыграть против него, когда перед организаторами встанет выбор между рейтингом передачи и репутацией ее ведущего.

В супружеской жизни Башарова также наблюдается разлад — нынешняя избранница Елизавета уже подала на развод из-за того, что он поднял на нее руку, и женщине пришлось обратиться за медицинской помощью. Несмотря на то, что Башаров пытается помириться и загладить вину, восстановить отношения уже навряд ли удастся.

И это не первый случай рукоприкладства в отношениях Башарова со слабым полом: в 2014 году его предыдущая жена Екатерина Архарова обвинила актера в жестоком избиении.

А в 2012 году суд лишил 44-летнюю знаменитость прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Пятый канал рассказывал, что телеведущий и актер Марат Башаров крайне эмоционально отреагировал на известие о том, что его супруга Елизавета подала на развод.