Четыре дрона ВСУ нейтрализовали на подлете к Москве
За последнюю неделю киевский режим запустил в сторону столичного региона свыше двух тысяч БПЛА.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Средства противовоздушной обороны отразили атаку четырех украинских беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
Информацию о ликвидации летевших на Москву вражеских летательных аппаратов градоначальник опубликовал в 22:44 мск. Глава города подчеркнул, что на месте падения фрагментов дронов противника находятся сотрудники экстренных служб.
До этого Собянин писал о четырех попытках боевиков киевского режима ударить по столице с помощью беспилотников. О первой он рассказал 3:43 — тогда силы ПВО нейтрализовали пять БПЛА. Всего за сутки уничтожено 25 дронов ВСУ.
Кроме того, мэр заявил, что в период с 12 по 19 сентября противник запустил в сторону столичного региона свыше двух тысяч летательных аппаратов. Градоначальник добавил, что значительную часть из них удалось нейтрализовать на дальних подступах, а 186 — на подлете к городу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувшие сутки российские ПВО ликвидировали 288 дронов в небе над несколькими регионами страны, а также над акваторией Черного моря.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 18 сент
- Силы ПВО уничтожили 328 украинских дронов над Россией
- 4 сент
- Десять дронов ВСУ уничтожили на подлете к Москве
- 1 сент
- Собянин сообщил об уничтожении 12 летевших на Москву беспилотников ВСУ
- 31 авг
- Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву дронов ВСУ
- 30 авг
- Собянин сообщил о десяти беспилотниках ВСУ, сбитых на подлете к Москве
- 29 авг
- Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву
- 28 авг
- Семь беспилотников уничтожено на подлете к Москве
- 28 авг
- Беспилотник ВСУ попал в супермаркет в Подмосковье
- 23 авг
- Собянин сообщил об уничтожении четырех БПЛА, летевших на Москву
- 21 авг
- Киевский режим активизировал попытки теракта в Москве и области с помощью БПЛА
84%
Нашли ошибку?