Четыре дрона ВСУ нейтрализовали на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны отразили атаку четырех украинских беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Информацию о ликвидации летевших на Москву вражеских летательных аппаратов градоначальник опубликовал в 22:44 мск. Глава города подчеркнул, что на месте падения фрагментов дронов противника находятся сотрудники экстренных служб.

До этого Собянин писал о четырех попытках боевиков киевского режима ударить по столице с помощью беспилотников. О первой он рассказал 3:43 — тогда силы ПВО нейтрализовали пять БПЛА. Всего за сутки уничтожено 25 дронов ВСУ.

Кроме того, мэр заявил, что в период с 12 по 19 сентября противник запустил в сторону столичного региона свыше двух тысяч летательных аппаратов. Градоначальник добавил, что значительную часть из них удалось нейтрализовать на дальних подступах, а 186 — на подлете к городу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувшие сутки российские ПВО ликвидировали 288 дронов в небе над несколькими регионами страны, а также над акваторией Черного моря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.