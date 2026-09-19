Плющенко госпитализировали в Турции после неожиданного нападения осы

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 49 0

Множество перенесенных ранее операций навсегда изменили для фигуриста восприятие боли, поэтому он не сразу почувствовал опасность.

Что случилось с Евгением Плющенко в Турции

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу в Анкаре из-за укуса осы. Об этом он сообщил в своем профиле в социальной сети X.

Плющенко с сожалением отметил, что вынужденная госпитализация не входила в его планы. Однако фигуристу сыграли на руку многочисленные операции — из-за хирургических вмешательств у мужчины снизилась чувствительность и притупилось чувство боли.

«Попасть в больницу в Анкаре точно не входило в наши планы. Вчера днем на обеде меня укусила оса, видимо, несколько раз. Но так как я боли не чувствую — было 18 операций, — я к этому отнесся нормально», — написал Евгений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 13-летний Александр Плющенко, известный под прозвищем Гном Гномыч, поделился совместным снимком с отцом Евгением Плющенко.

Фотография была сделана на борту самолета по пути в Анкару и Батуми. На кадре двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию запечатлен рядом с сыном, который сидит у иллюминатора.

Публикацию разместили в социальных сетях как Александр, так и сам Евгений Плющенко. Подписчики оставили множество теплых комментариев, пожелав семье хорошего путешествия.

Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская состоят в браке с 2009 года. У пары двое сыновей — Александр и Арсений. Также у фигуриста есть старший сын Егор от предыдущего брака с Марией Ермак.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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