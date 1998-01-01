Трое подростков заблудились в парке «Лосиный остров» в Москве

На территории национального парка «Лосиный остров» на северо-востоке столицы заблудились трое 12-летних подростков.

Как стало известно Пятому каналу, сотрудники МЧС приступили к их поиску.

«Лосиный остров» — крупнейший лесной массив в Москве и Московской области, его площадь составляет около 116 квадратных километров, из которых более 80% занимает лес.

За текущую неделю «Лосиный остров» не впервые фигурирует в новостях, касающихся безопасности детей. Как сообщал Пятый канал, ранее шестилетний мальчик провел в этом парке целую ночь, а его мать сообщила об этом в полицию только утром.