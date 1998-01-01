Гуайдо заявил, что грузовик с гумпомощью из Бразилии пересек границу Венесуэлы

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Однако фура не смогла преодолеть кордоны, выставленные венесуэльскими властями.

Фото: Twitter @domphillips

Грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии пересек границу Венесуэлы. Об этом сообщил в Twitter сам себя назначивший исполняющим обязанности президента страны Хуан Гуайдо.

— Внимание Венесуэла! Мы официально заявляем, что первая партия гуманитарной помощи уже пересекла нашу границу с Бразилией. Это большое достижение, Венесуэла! — написал он.

Однако, как сообщает британская The Guardian, машина не смогла преодолеть выставленные властями страны кордоны.

В Каракасе в субботу, 23 февраля, проходят многотысячные митинги сторонников законного правительства, а также оппозиции.

Ранее сегодня власти Венесуэлы приняли решение о временном закрытии трех мостов на границе с Колумбией. Дело в том, что накануне два военно-транспортных самолета ВВС США доставили в приграничный колумбийский город Кукута 50 тонн гуманитарной помощи, о которой действующий президент республики Николас Мадуро не просил, но оппозиция требует ее получения.

Как сообщал Пятый канал, президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился развернуть Вооруженные силы страны вдоль границы с Колумбией, откуда также сегодня оппозицией планировалась доставка американской гумпомощи.

МИД РФ, 23 февраля США готовят провокацию в Венесуэле— к границе республики были переброшены военнослужащие и техника.

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