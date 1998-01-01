Гуайдо заявил, что грузовик с гумпомощью из Бразилии пересек границу Венесуэлы

Грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии пересек границу Венесуэлы. Об этом сообщил в Twitter сам себя назначивший исполняющим обязанности президента страны Хуан Гуайдо.
— Внимание Венесуэла! Мы официально заявляем, что первая партия гуманитарной помощи уже пересекла нашу границу с Бразилией. Это большое достижение, Венесуэла! — написал он.
Однако, как сообщает британская The Guardian, машина не смогла преодолеть выставленные властями страны кордоны.
¡Atención Venezuela!— Juan Guaidó (@jguaido) 23 февраля 2019 г.
Anunciamos oficialmente que YA ENTRÓ el primer cargamento de ayuda humanitaria por nuestra frontera con Brasil.
¡Esto es un gran logro, Venezuela!
¡Seguimos! #23FAvalanchaHumanitaria
В Каракасе в субботу, 23 февраля, проходят многотысячные митинги сторонников законного правительства, а также оппозиции.
Ранее сегодня власти Венесуэлы приняли решение о временном закрытии трех мостов на границе с Колумбией. Дело в том, что накануне два военно-транспортных самолета ВВС США доставили в приграничный колумбийский город Кукута 50 тонн гуманитарной помощи, о которой действующий президент республики Николас Мадуро не просил, но оппозиция требует ее получения.
Как сообщал Пятый канал, президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился развернуть Вооруженные силы страны вдоль границы с Колумбией, откуда также сегодня оппозицией планировалась доставка американской гумпомощи.
МИД РФ, 23 февраля США готовят провокацию в Венесуэле— к границе республики были переброшены военнослужащие и техника.