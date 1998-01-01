Гуайдо заявил, что грузовик с гумпомощью из Бразилии пересек границу Венесуэлы

Грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии пересек границу Венесуэлы. Об этом сообщил в Twitter сам себя назначивший исполняющим обязанности президента страны Хуан Гуайдо.

— Внимание Венесуэла! Мы официально заявляем, что первая партия гуманитарной помощи уже пересекла нашу границу с Бразилией. Это большое достижение, Венесуэла! — написал он.

Однако, как сообщает британская The Guardian, машина не смогла преодолеть выставленные властями страны кордоны.

¡Atención Venezuela!



Anunciamos oficialmente que YA ENTRÓ el primer cargamento de ayuda humanitaria por nuestra frontera con Brasil.



¡Esto es un gran logro, Venezuela!



¡Seguimos! #23FAvalanchaHumanitaria — Juan Guaidó (@jguaido) 23 февраля 2019 г.

В Каракасе в субботу, 23 февраля, проходят многотысячные митинги сторонников законного правительства, а также оппозиции.

Ранее сегодня власти Венесуэлы приняли решение о временном закрытии трех мостов на границе с Колумбией. Дело в том, что накануне два военно-транспортных самолета ВВС США доставили в приграничный колумбийский город Кукута 50 тонн гуманитарной помощи, о которой действующий президент республики Николас Мадуро не просил, но оппозиция требует ее получения.

Как сообщал Пятый канал, президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился развернуть Вооруженные силы страны вдоль границы с Колумбией, откуда также сегодня оппозицией планировалась доставка американской гумпомощи.

МИД РФ, 23 февраля США готовят провокацию в Венесуэле— к границе республики были переброшены военнослужащие и техника.