Мадуро приказал развернуть Вооруженные силы на границе с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился развернуть в субботу, 23 февраля, Вооруженные силы страны вдоль границы с Колумбией после того, как она была закрыта. Об этом сообщается в Twitter командование ВС республики, пишет РИА Новости.
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В нем также отмечается: «
Ранее сегодня власти Венесуэлы приняли решение о временном закрытии трех мостов на границе с Колумбией. Дело в том, что накануне два военно-транспортных самолета ВВС США доставили в приграничный колумбийский город Кукута 50 тонн гуманитарной помощи, о которой действующий президент республики Николас Мадуро не просил.
Как сообщал Пятый канал, по информации МИД РФ, 23 февраля США готовят провокацию в Венесуэле— к границе республики были переброшены военнослужащие и техника.