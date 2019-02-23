Мадуро приказал развернуть Вооруженные силы на границе с Колумбией

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Ранее МИД РФ предупредил о подготовке Вашингтоном провокации в Боливарианской республике 23 февраля.

Фото: www.globallookpress.com

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился развернуть в субботу, 23 февраля, Вооруженные силы страны вдоль границы с Колумбией после того, как она была закрыта. Об этом сообщается в Twitter командование ВС республики, пишет РИА Новости.

— Во исполнение инструкций главнокомандующего Мадуро, наш командир Ремихьо Себальос приказал развернуть Вооруженные силы на границе с Колумбией, чтобы защищать мир и безопасность народа посредством закрытия границы, — говорится в сообщении.

В нем также отмечается: «Здесь никто не сдается, здесь никто не устает, сдаться — это предательство».

Ранее сегодня власти Венесуэлы приняли решение о временном закрытии трех мостов на границе с Колумбией. Дело в том, что накануне два военно-транспортных самолета ВВС США доставили в приграничный колумбийский город Кукута 50 тонн гуманитарной помощи, о которой действующий президент республики Николас Мадуро не просил.

Как сообщал Пятый канал, по информации МИД РФ, 23 февраля США готовят провокацию в Венесуэле— к границе республики были переброшены военнослужащие и техника.

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