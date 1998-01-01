Единственный выживший в результате подрыва микроавтобуса под Донецком Александр Казачук рассказал в интервью Пятому каналу о происшествии.

По словам мужчины, он вместе с матерью ездил на Украину, чтобы получить пенсию. Взрыв произошел на обратном пути между блокпостами.

— Мы съездили, получили пенсию на Украине. Назад ехали и на разделительной полосе подорвались между блокпостами. От микроавтобуса почти ничего не осталось. Я видел мать под машиной. Меня отбросило метров на пять. Сказали, что я в рубашке родился, — рассказывает Александр Казачук.

Ранее Пятый канал сообщал, что число жертв при подрыве автомобиля в буферной зоне в Донбассе возросло до двух. ЧП произошло в субботу, 23 февраля, в 14.00 на нейтральной территории в районе контрольного пункта через линию соприкосновения «Еленовка» к северу от Донецка.