«Соски на свободе»: Фанаты обсуждают откровенное фото Майли Сайрус

, 23:38 Фото 507

Американская поп-звезда выложила в Instagram снимок, где ее грудь едва прикрывает одежда.

Фото: Instagram @mileycyrus

Известная американская певица, звезда сериала «Ханна Монтана» Майли Сайрус взбудоражила сеть новым фото. Поп-исполнительница разместила в своем Instagram откровенный снимок, на котором позирует в одежде, которая едва прикрывает ее грудь. 

Публикация артистки вызвала восхищение подписчиков. За короткое время снимок набрал более пяти миллионов лайков и 68 тысяч комментариев. Поклонники не находили себе места, увидев «горячее» фото любимицы. 

Instagram @mileycyrus

— Соски на свободе!

— Мы можем видеть Вашу грудь!

— Вы великолепны!

— Королева!

— Шикарная грудь, — писали восторженные комментаторы.

Впрочем, это не первое откровенное фото на страницы Майли Сайрус. Недавно американская звезда поделилась снимками с откровенной фотосессии для мартовского номера издания Vanity Fair. На многих фотографиях 26-летняя певица позирует топлес.

 
 
 
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@vanityfair @ryanmcginleystudios

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

Ранее Пятый канал сообщал, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт побывали на «секретной» свадьбе.

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