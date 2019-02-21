«Соски на свободе»: Фанаты обсуждают откровенное фото Майли Сайрус

Известная американская певица, звезда сериала «Ханна Монтана» Майли Сайрус взбудоражила сеть новым фото. Поп-исполнительница разместила в своем Instagram откровенный снимок, на котором позирует в одежде, которая едва прикрывает ее грудь.

Публикация артистки вызвала восхищение подписчиков. За короткое время снимок набрал более пяти миллионов лайков и 68 тысяч комментариев. Поклонники не находили себе места, увидев «горячее» фото любимицы.

Instagram @mileycyrus

— Соски на свободе!

— Мы можем видеть Вашу грудь!

— Вы великолепны!

— Королева!

— Шикарная грудь, — писали восторженные комментаторы.

Впрочем, это не первое откровенное фото на страницы Майли Сайрус. Недавно американская звезда поделилась снимками с откровенной фотосессии для мартовского номера издания Vanity Fair. На многих фотографиях 26-летняя певица позирует топлес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @vanityfair @ryanmcginleystudios Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) 21 Фев 2019 в 10:10 PST

Ранее Пятый канал сообщал, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт побывали на «секретной» свадьбе.