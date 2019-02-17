Подарок любимому: Волочкова неожиданно сменила образ

, 6:30 Фото 32

Российская балерина решилась на перемены в имидже и сделала короткую стрижку.

Фото: Instagram @volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз привлекла внимание своих поклонников. В День защитника Отечества, 23 февраля, звезда решила порадовать своего избранника оригинальным образом. Ради возлюбленного Волочкова отважилась на перемены в собственном имидже и отправилась в салон красоты, чтобы сделать новую стрижку. О смене образа теледива сообщила в своем Instagram.

— В честь праздника я решила немного поменять образ. Любимый оценил. Как здорово, когда есть тот, для кого хочется любить и делать приятное, — подписала публикацию Волочкова.

 
 
 
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В честь праздника я решила немного поменять образ.😉 Любимый оценил. Как здорово, когда есть тот, для кого хочется любить и делать приятное.😊❤️ А Наташа в салоне @beautyrose_rp прекрасный стилист.👍🏼 Хозяйке салона Алле спасибо за гостеприимство всегда.🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья

Публикация от  Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

В комментарии под постом балерина также поблагодарила стилиста, который помог ей воплотить задумку.

Ранее Пятый канал сообщал, что Анастасия Волочкова собирается замуж. Балерина продемонстрировала всем подписчикам белый подвенечный наряд, но таинственного возлюбленного не раскрывает.

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