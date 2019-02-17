Анастасия Волочкова показала свадебное платье, но скрывает жениха

Анастасия Волочкова продемонстрировала всем подписчикам своего Instagram свадебное платье. А в очередной публикации балерина рассказала, что сейчас активно выбирает наряд для бракосочетания, и скоро раскроет главную интригу — кто же на самом деле ее жених.

На фотографии Волочкова предстала в полупрозрачном белом платье в пол на фоне конструкции неизвестного назначения в виде рыбы. При ней было кольцо с гигантским рубином, которое подарил таинственный возлюбленный — об украшении балерина рассказывала на презентации своей книги.

Вокруг личности жениха Волочковой ходило множество слухов и недомолвок — публика пыталась угадать кто он по носкам, часам и прочим аксессуарам. Несмотря на активную публичную жизнь, Анастасии удалось сохранить имя и личность возлюбленного в тайне.

Ранее Пятый канал рассказывал о конфликте Собчак и Волочковой.