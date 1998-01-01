Серена Уильямс с дочерью зажгли на репетиции «Оскара»

В Лос-Анджелесе в театре «Долби» прошла репетиция 91-й церемонии вручения «Оскара», сообщает US Today. Главной звездой репетиции стала дочь теннисистки Серены Уильямс Алексис Олимпия — полуторагодовалая девочка бегала по сцене, хваталась за микрофон и срывала аплодисменты технического персонала и зрителей в зале.

Серена Уильямс выступит в необычном для себя амплуа — она станет одной из ведущих церемонии. Кроме Уильямс и ее дочери, на сцену вышли большинство участников грядущей церемонии — голливудские звезды работали попарно, сменяясь каждые 15 минут. «Оскар» всегда славится нарядами номинантов — на репетицию актеры и актрисы пришли в спортивных костюмах, джинсах и майках.

До начала 91-й церемонии вручения «Оскара» остается менее суток — она пройдет 25 февраля в 4:00 по московскому времени.

Ранее Пятый канал сообщал, что Queen соберутся вместе, чтобы выступить на церемонии вручения «Оскара».