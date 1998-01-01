Видео: Неизвестные захватили пассажирский самолет, летевший из Бангладеш в Дубай

Неизвестные захватили самолет авиакомпании Bangladesh Airlines, летевший в Дубай (Арабские Эмираты) из Дакки, столицы Бангладеш, с промежуточной посадкой в Читтагонге, 24 февраля.

Как сообщает издание express.co.uk, по предварительной информации, злоумышленник застрелил члена экипажа.

Также говорится, что захват произошел в аэропорту бангладешского города Читтагонг.

По информации местных СМИ, на борту лайнера остаются сам нападавший и двое членов экипажа. Неизвестный — якобы, пассажир, который ворвался в кабину пилотов с оружием. Он также грозился открыть огонь по пассажирам.

Лайнер вынужденно сел в Бангладеше, всех пассажиров эвакуировали.

Информация уточняется.