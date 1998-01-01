Мир накроет тьма и человечество исчезнет: Провидец назвал новую дату Конца света

На фоне сообщений уфологов о приближении зловещей планеты Нибиру к Земле многим ее жителям апокалипсис не кажется таким уж нереальным, хотя эта теория и лишена каких-либо научных обоснований. Таинственный предсказатель из США Аристилл назвал новую дату Конца света, который, впрочем, никто из ныне живущих людей не увидит, ведь он настанет через 288 лет.

Прорицателю приснилось, что 10 июня 2307 года мир погрузится во тьму и человечество перестанет существовать, при этом причины Конца света он так и не озвучил.

Казалось бы, даже любители всего мистического должны скептически отнестись к высказыванию Аристилла, ведь никто не сможет проверить его предсказание «на себе».

Однако этот загадочный персонаж уже сделал ряд прогнозов, которые сбылись. В частности, Аристилл предрек победу Дональда Трампа на выборах президента США, выход Великобритании из Евросоюза, разрушительные землетрясение и цунами на индонезийском острове Сулавеси в 2018 году, а также ряд других заметных событий последнего времени.

Как пишет Дни.ру, провидец Аристилл делает свои предсказания исключительно через интернет. Звучный псевдоним, вероятно, он взял в честь древнегреческого астронома Аристилла Самосского, который, работая в Александрии, составил первый в античной истории каталог звезд с указанием их координат.

Ранее Пятый канал рассказывал о пророчестве знаменитой Матроны Московской о скорой кончине человечества.