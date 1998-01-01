«Они идиоты»: Пригожин предложил отправить от России на «Евровидение» Maruv

Продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить на конкурс «Евровидение» в следующем году украинскую певицу Maruv, которая победила в национальном отборочном конкурсе в Киеве, но жюри засомневалось в ее политических принципах, пишет teleprogramma. Дело в том, что певица собиралась в Россию на гастроли.

— Я считаю, что Maruv не стоит расстраиваться, — уверен Пригожин. — У нее сумасшедший потенциал. Они (украинцы — прим.ред.) придурки, они не умеют гордиться своим героями. Мы должны предоставить ей площадку: от России на следующий год пусть выступает, и показать всем ***. Она с хорошим потенциалом. У них очень креативный проект. Как продюсер, с удовольствием с таким бы проектом работал. Если они (украинцы — прим.ред.) отказываются от этого — они полные идиоты.

Певица Анна Корсун под творческим псевдонимом Maruv с успехом прошла последний этап отбора на песенный конкурс, однако окончательное решение об ее участии национальная общественная телерадиокомпания Украины примет через несколько дней.

Как сообщал Пятый канал, Maruv в апреле планировала дать концерты в Москве и Петербурге.

Международный песенный конкурс пройдет в мае 2019 года в Тель-Авиве. Россию на нем представит Сергей Лазарев.